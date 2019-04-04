Зеленский пригласил Тимошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает Юлии Тимошенко быть модератором на дебатах кандидатов в президенты. Об этом сообщает пресс-служба кандидата.

Зеленский дал Тимошенко 24 часа, чтобы принять решение.

"Предлагаем назначить независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли Вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответ в течение 24 часов", - заявил Зеленский.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался сдавать анализы на территории стадиона НСК "Олимпийский" перед дебатами, предложив альтернативное место. Зеленский предложил центр Eurolab, который, по его словам, является независимым.

Ранее Петр Порошенко заявил о готовности перед дебатами с оппонентом Владимиром Зеленским пройти медицинское обследование. Для этого Порошенко пригласил Зеленского завтра в 09:00 вместе пройти обследование в медицинском пункте стадиона "Олимпийский".

Как ранее сообщалось, 3 апреля Зеленский вызвал своего оппонента, действующего президента страны Петра Порошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" и дал ему 24 часа на размышление. После этого, утром 4 апреля, Порошенко заявил, что готов к дебатам. На "Олимпийском" отреагировали на заявление Зеленского тем, что предприятие является аполитичным.

Отметим, председатель НОТУ Зураб Аласания сообщил, что Национальная общественная телерадиокомпания 5 апреля проведет учредительную встречу с представителями штабов кандидатов в президенты.