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Зеленский предложил Порошенко сдать анализы в независимой лаборатории

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 18:22
Зеленский предложил Порошенко сдать анализы в независимой лаборатории
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский не пойдет завтра на НСК "Олимпийский"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался сдавать анализы на территории стадиона НСК "Олимпийский" перед дебатамы, предложив альтернативное место. Об этом на прес-конференции заявил советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина. 

Он сказал, что местом сдачи анализов команда Зеленского видит центр Eurolab - независимую лабораторию, где можно будет сдать анализы и "ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то что-то подтасовали". 

"Украина - развитое государство, и у нас есть много возможностей сдать анализы, нежели сдавать анализы на территории стадиона "Олимпийский". Я думаю, что глядя на то, что там происходит: СБУ, оцепление, это странно. При всем уважении к "Олимпийскому", я думаю, что есть независимая площадка, поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента и вас всех в Eurolab", - сказал Разумков.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко готов перед дебатами с оппонентом Владимиром Зеленским пройти медицинское обследование. Для этого Порошенко пригласил Зеленского завтра в 09:00 вместе пройти обследование в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

Он также добавил, что если оппонент не прибудет 5 апреля на медпункт, президент может самостоятельно сдать анализы.

Отметим, медобследование - это условие кандидата Зеленского накануне проведения дебатов перед вторым туром выборов. Так же как и проведение дебатов на НСК "Олимпийский". Штаб Порошенко на требования Зеленского до сих пор соглашался.

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