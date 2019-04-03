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НСК "Олимпийский" прокомментировал заявление Зеленского о дебатах

Новости » Выборы 2019    03.04.2019 - 21:01
НСК "Олимпийский" прокомментировал заявление Зеленского о дебатах
Фото: НСК "Олимпийский" (wikipedia.org)

НСК "Олимпийский" не получал никаких официальных заявок

К государственному предприятию НСК "Олимпийский" не поступало никаких официальных заявок, проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба стадиона в Facebook.

В пресс-службе сообщили, что предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе - является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе.

НСК &quot;Олимпийский&quot; прокомментировал заявление Зеленского о дебатах"В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК "Олимпийский" будет рассматривать их в рабочем порядке. Попутно заявляем, что НСК "Олимпийский" является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко, но при условии, что дебаты будут на НСК "Олимпийский". Он ему дал 24 часа для принятия этих условий.

До этого действующий президент Украины Петр Порошенко заявил во время брифинга 31 марта, что перед вторым туром выборов президента Украины 2019 должны пройти дебаты кандидатов. По словам Порошенко, ключевым элементом второго тура президентских выборов должны быть дебаты.

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