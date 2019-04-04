ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский пригласил Тимошенко на дебаты

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 18:30
Зеленский пригласил Тимошенко на дебаты
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Тимошенко заняла третье место в первом туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает Юлии Тимошенко быть модератором на дебатах кандидатов в президенты. Об этом сообщает пресс-служба кандидата.

Зеленский дал Тимошенко 24 часа, чтобы принять решение.

"Предлагаем назначить независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли Вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответ в течение 24 часов", - заявил Зеленский.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался сдавать анализы на территории стадиона НСК "Олимпийский" перед дебатами, предложив альтернативное место. Зеленский предложил центр Eurolab, который, по его словам, является независимым.

Ранее Петр Порошенко заявил о готовности перед дебатами с оппонентом Владимиром Зеленским пройти медицинское обследование. Для этого Порошенко пригласил Зеленского завтра в 09:00 вместе пройти обследование в медицинском пункте стадиона "Олимпийский".

Как ранее сообщалось, 3 апреля Зеленский вызвал своего оппонента, действующего президента страны Петра Порошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" и дал ему 24 часа на размышление. После этого, утром 4 апреля, Порошенко заявил, что готов к дебатам. На "Олимпийском" отреагировали на заявление Зеленского тем, что предприятие является аполитичным.

Отметим, председатель НОТУ Зураб Аласания сообщил, что Национальная общественная телерадиокомпания 5 апреля проведет учредительную встречу с представителями штабов кандидатов в президенты.

Зеленский предложил Порошенко сдать анализы в независимой лаборатории С позицией Зеленского по России, НАТО и ЕС хорошо знакомы менее 20% его избирателей
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Владимир ЗеленскийТимошенко
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь