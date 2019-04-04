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Зеленський запросив Тимошенко на дебати

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 18:30
Зеленський запросив Тимошенко на дебати
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Тимошенко зайняла третє місце в першому турі виборів

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський пропонує Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти. Про це повідомляє прес-служба кандидата.

Зеленський дав Тимошенко 24 години, що прийняти рішення.

"Пропонуємо призначити незалежного арбітра та ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце у першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете Ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Чекаю на відповідь протягом 24 годин", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи на території стадіону НСК "Олімпійський" перед дебатами, запропонувавши альтернативне місце.

Раніше Петро Порошенко заявив про готовність перед дебатами з опонентом Володимиром Зеленським пройти медичне обстеження. Для цього Порошенко запросив Зеленського завтра о 09:00 разом пройти обстеження в медичному пункті стадіону "Олімпійський" для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Сьогодні вранці стало відомо, що Національна суспільна телерадіокомпанія України провила переговори щодо дебатів Зеленського і Порошенка.

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