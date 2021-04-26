Зеленский предлагает расширить нормандский формат до семи участников

Он предлагает расширить нормандский формат до семи участников, добавив США, Канаду и Британию. Также, по его словам, минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации.

"Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.