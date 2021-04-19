Представители "нормандской четверки" подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе

Представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе . Стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения.

Об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Сегодня состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции",- говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой встречи представителей глав государств "нормандской четверки" стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.