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Представители "нормандской четверки" подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе

Новина українською → Минск, Понедельник 19 апреля 2021 22:10
Представители "нормандской четверки" подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе. Стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения.

Об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Сегодня состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции",- говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой встречи представителей глав государств "нормандской четверки" стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, о проведении встречи советников лидеров нормандского формата 19 апреля ранее объявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, они должны обсудить кластеры минских соглашений.

Отметим, ранее сообщалось, что российская сторона отказалась от идеи переговоров в нормандском формате.

При этом в Офисе президента считают, что переговоры в минском и нормандском форматах не заблокированы, хотя Россия сознательно делает их неконструктивными.

Кроме того, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".

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