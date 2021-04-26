Зеленський пропонує розширити нормандський формат до семи учасників

Президент України Володимир Зеленський пропонує розширити нормандський формат. Він хоче додати в формат США, Великобританію і Канаду.
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.
Він пропонує розширити нормандський формат до семи учасників, додавши США, Канаду і Британію. Також, за його словами, мінський процес повинен бути більш гнучким у цій ситуації.
"Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - сказав Зеленський.
Нагадавши, представники голва держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.
Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".
Крім того, на тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії для врегулювання ситуації з лідерами країн "нормандського формату".