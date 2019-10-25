Зеленский предлагает Раде усовершенствовать пересмотр решений суда

На данный момент текст документа отсутствует на сайте Рады
В Верховной раде зарегистрирован проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Так, документ был внесен в Раду в пятницу, 25 октября. На данный момент текст закона отсутствует на сайте ВР.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Напомним, Верховный суд просит Зеленского ветировать закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления (№1008). Подчеркивается, что закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства.
Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. Однако на данный момент подписание закона заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента.
Добавим также, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского.
Так, 12 сентября ВР поддержала за основу в первом чтении законопроект №1008, который был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленским. Законопроект поддержали 238 народных депутатов.