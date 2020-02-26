ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський пропонує Раді ратифікувати угоду з Білоруссю про реадмісію

Новини » Політика     26.02.2020 - 12:38
Зеленський пропонує Раді ратифікувати угоду з Білоруссю про реадмісію
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді схвалити законопроект №0037 про ратифікацію угоди між Україною та республікою Білорусь про реадмісію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Документ був зареєстрований у парламенті 24 лютого, однак станом на зараз його текст відсутній. Останній етап проходження проекту закону - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і Білорусь підписали угоду про реадмісію.

Так, метою угоди є створення правових підстав, необхідних для встановлення і розвитку міждержавного співробітництва у сфері реадмісії осіб, що дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією і підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2018 році Кабінет міністрів України уповноважив главу Державної міграційної служби (ДМС) України Максима Соколюка на підписання угоди з Білоруссю про реадмісію.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація угоди про реадмісію з Білоруссю створить правові підстави та визначить чіткі і дієві процедури здійснення реадмісії осіб, які незаконно перебувають на території України і Білорусі.

Президент підписав указ про День спротиву кримчан Секретар РНБО допускає військове вторгнення Росії в Білорусь
Новини України Володимир ЗеленськийБілорусьратификацияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся