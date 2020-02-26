Зеленський пропонує Раді ратифікувати угоду з Білоруссю про реадмісію

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді схвалити законопроект №0037 про ратифікацію угоди між Україною та республікою Білорусь про реадмісію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Документ був зареєстрований у парламенті 24 лютого, однак станом на зараз його текст відсутній. Останній етап проходження проекту закону - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і Білорусь підписали угоду про реадмісію.

Так, метою угоди є створення правових підстав, необхідних для встановлення і розвитку міждержавного співробітництва у сфері реадмісії осіб, що дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією і підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2018 році Кабінет міністрів України уповноважив главу Державної міграційної служби (ДМС) України Максима Соколюка на підписання угоди з Білоруссю про реадмісію.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація угоди про реадмісію з Білоруссю створить правові підстави та визначить чіткі і дієві процедури здійснення реадмісії осіб, які незаконно перебувають на території України і Білорусі.