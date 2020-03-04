Зеленский предлагает Раде назначить премьером Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Отметим, представление главы государства должен рассмотреть профильный комитет и дать по нему вывод.

Подчеркнем, на данный момент текст документа отсутствует. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Так, чуть позже текст постановления был обнародован.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 114 Конституции Украины Верховная рада постановляет: назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность премьер-министра Украины", - сказано в проекте.

Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что на заседании фракции Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.

К слову, заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко заявил, что на отдельные должности в Кабинете министров Украины в партии "Слуга народа" рассматривают несколько кандидатов.

Так, в среду, 4 марта, по требованию Зеленского в Раде состоится внеочередное пленарное заседание, где и проголосуют кадровые изменения в правительстве.

Как писало РБК-Украина, спикер Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа" заявил, что Гончарук написал заявление об отставке, и оно уже поступило в Верховную раду. Также сегодня было опубликовано заявление Гончарука об отставке.

Кроме того, в Раду внесли постановление об отставке премьера Алексея Гончарука. Профильный комитет уже рекомендовал парламенту его одобрить.