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В Раду внесли постановление об отставке Гончарука

Новости » Политика     04.03.2020 - 11:09
В Раду внесли постановление об отставке Гончарука
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент текст постановления отсутствует на сайте Рады

В Верховную раду внесли проект постановления №3158 "Об отставке премьер-министра Украины Гончарука А.В.". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Фото: постановление об отставке Гончарука (Telegram-канал Правда Качуры)

На данный момент текст проекта отсутствует. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Добавим, чуть позже текст проекта обнародовали на сайте ВР.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - указано в документе.

Напомним, комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 членов комитета, двое воздержались и никто не был против.

Также глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко сообщил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.

Источники РБК-Украина сообщали, что на заседании фракции Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.

Подчеркнем, в среду пройдет внеочередное заседание Рады, на котором будут проголосованы кадровые изменения в правительстве.

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