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Зеленский предлагает Раде назначить новых глав МИД и Минобороны

Новости » Политика     04.03.2020 - 18:56
Зеленский предлагает Раде назначить новых глав МИД и Минобороны
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Тексты постановлений опубликованы на сайте парламента

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить новых министров иностранных дел и обороны. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, глава государства внес в парламент соответствующие проекты постановлений №3170 "О назначении Кулебы Д.И. министром иностранных дел Украины" и №3169 "О назначении Тарана А.В. министром обороны Украины".

"Назначить Кулебу Дмитрия Ивановича на должность министра иностранных дел Украины... Назначить Тарана Андрея Васильевича на должность министра обороны Украины", - сказано в проектах постановлений.

Напомним, ранее Таран подал декларацию кандидата на должность министра обороны. В ней он указал, что владеет квартирой в Киеве и двумя земельными участками, несколькими авто, а за прошлый год заработал более 300 тыс. гривен, получил более 180 тыс. гривен пенсии и 10 тыс. гривен материально помощи.

Ранее предполагалось, что Дмитрий Кулеба будет занимать две должности одновременно - министра иностранных дел и вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Однако позже стало известно, что эту должность вице-премьера займет Вадим Пристайко.

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