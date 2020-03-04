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Зеленський пропонує Раді призначити нових голів МЗС та Міноборони

Новини » Політика     04.03.2020 - 18:56
Зеленський пропонує Раді призначити нових голів МЗС та Міноборони
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тексти постанов опубліковані на сайті парламенту

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді призначити нових міністрів закордонних справ та оборони. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зокрема, глава держави вніс до парламенту відповідні проекти постанов №3170 "Про призначення Кулеби Д.І. міністром закордонних справ України" та №3169 "Про призначення Тарана А.В. міністром оборони України".

"Призначити Кулебу Дмитра Івановича на посаду міністра закордонних справ України... Призначити Тарана Андрія Васильовича на посаду міністра оборони України", - сказано у проектах постанов.

Нагадаємо, раніше Таран подав декларацію кандидата на посаду міністра оборони. У ній він вказав, що володіє квартирою в Києві і двома земельними ділянками, кількома авто, а за минулий рік заробив понад 300 тис. гривень, отримав понад 180 тис. гривень пенсії та 10 тис. гривень матеріально допомоги.

Раніше передбачалося, що Дмитро Кулеба буде займати дві посади одночасно - міністра закордонних справ і віце-прем'єра з питань євроінтеграції. Однак пізніше стало відомо, що цю посаду віце-прем'єра займе Вадим Пристайко.

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