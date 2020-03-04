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Таран и Лазебная подали декларации кандидатов в новый Кабмин

Новости » Политика     04.03.2020 - 14:34
Таран и Лазебная подали декларации кандидатов в новый Кабмин
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Таран и Лазебная могут возглавить Минобороны и Минсоцполитики

На должности в новом Кабмине официально претендуют Андрей Таран и Марина Лазебная, которые могут возглавить Минобороны и Минсоцполитики соответственно. Это следует из поданных деклараций кандидатов на должности министров в новом Кабмине, опубликованных в электронном реестре.

Согласно декларации, Таран владеет квартирой в Киеве и двумя земельными участками в Киевской области. Площадь каждого из них превышает гектар. В его собственности также находятся авто Buick LaCrosse, Infiniti G35 и Mercedes-Benz А-класса. За прошлый год Таран заработал более 300 тыс. гривен, получил более 180 тыс. гривен пенсии и 10 тыс. гривен материально помощи.

Наличными будущий министр обороны хранит 21 тыс. долларов, 5 тыс. евро и более 16 тыс. гривен. Кроме того, на него открыто 11 банковских счетов, сумма вкладов не разглашается.

У Марины Лазебной и ее семьи есть четыре квартиры в Киеве, а также участок в Киевской области и жилой дом. Семья владеет новыми элитными автомобилями Audi Q7 и Lexus RX 200T общей стоимостью более 4 млн гривен. В прошлом году бизнес Лазебной принес ей почти 0,5 млн гривен дохода.

Напомним, ранее стало известно, что нынешний вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров может сохранить должность в новом Кабмине.

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