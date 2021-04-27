В Украине аномальный холод сменится резким потеплением (карта)

Погода в Украине в среду, 28 апреля, порадует жителей большинства областей страны. Ночные морозы начнут отступать, а дневная температура пойдет вверх. Кроме того, синоптики пообещали солнечную и ясную погоду почти во всех регионах.

На востоке ожидается сухая погода днем, ночью возможен небольшой дождь с мокрым снегом в Днепре и Луганской области. Ночью от -2 до +3 градусов, а днем прогреется до +11 +14 градусов.

В южной части синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду, небольшой дождь со снегом может зацепить только Херсонскую область. Ночью от -2 до +3 градусов, днем ожидается от +11 до +16 градусов. В Крыму без осадков, ночью +4 +6 градусов, днем +14 +16 градусов.

На севере солнечно и сухо, возможен небольшой ветер. Ночью от -3 до -1 градуса, днем прогреется до +11 +13 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду, без осадков. Ночью еще будет холодно, от -3 до -1 градуса, но днем столбики термометров прыгнут до +12 +14 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, днем солнечно. Температура воздуха ночью составит от -4 до -1 градуса, днем потеплеет до +11 +13 градусов.

В Киеве 28 апреля ожидается солнечная и сухая погода, возможен небольшой ветер. Ночью в столице от 0 до -2 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 28 апреля