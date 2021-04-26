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Украина объявит о взаимной высылке российского дипломата

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 18:31
Украина объявит о взаимной высылке российского дипломата Фото: МИД Украины объявит о высылке российского дипломата (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина в ответ на высылку своего дипломата из России в ближайшее время должна объявить о зеркальной мере. Решение Москвы подтверждает курс на обострение отношений.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, заявление МИД России о высылке сотрудника посольства Украины является очередной провокацией.

"Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - добавил Николенко.

Отметим, сегодня российский МИД заявил, что с территории России вышлют еще одного украинского дипломата. При этом в сообщении не было указано имя высылаемого сотрудника посольства.

Напомним, в середине апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера", после чего его выдворили из России.

В ответ на это МИД Украины объявил "persona non grata" старшего дипломата посольства России Евгения Черникова. Он уже покинул страну.

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