Украина объявит о взаимной высылке российского дипломата

Украина в ответ на высылку своего дипломата из России в ближайшее время должна объявить о зеркальной мере. Решение Москвы подтверждает курс на обострение отношений.

По его словам, заявление МИД России о высылке сотрудника посольства Украины является очередной провокацией.

"Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - добавил Николенко.

Отметим, сегодня российский МИД заявил, что с территории России вышлют еще одного украинского дипломата. При этом в сообщении не было указано имя высылаемого сотрудника посольства.