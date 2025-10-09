Зеленський пожартував про погоду і діалог із США: попри холодну осінь, відносини - теплі

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Трамп хоче припинення війни та розуміє, що Путін його обманює

Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп прагне припинення війни та досягнення миру в Україні.

"Я думаю, що Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин і підтримували цей трек. Він дуже хоче, щоб було припинення вогню та війни. Я вважаю, що це була його мета з самого початку", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, після особистої зустрічі та аналізу реальної ситуації Трамп зрозумів, що "росіяни йому продають не те, що можуть зробити". На його думку, наразі російському диктатору Володимиру Путіну не має що видати за свій успіх. Адже реальність свідчить, що росіяни неспроможні захопити схід України.

"Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо-осіння наступальна операція Російської Федерації - це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Трамп усвідомив неспроможність російських військових, які Путін намагався подати як сильну армію.

"Трамп розуміє, що все, що Путін йому "продавав" на Алясці як російські воєнні можливості, не працює. Він спробував продати "неякісні товари". Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що попереджав Трампа про реальні масштаби війни.

"Я йому казав: росіяни не візьмуть схід. Якщо захочуть це зробити, Путіну доведеться поховати мільйон своїх людей. Ми вже бачили, скільки він втратив, коли захоплював 30% нашого сходу", - каже Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна залишається готовою до справедливого миру та переговорів у межах формату, який пропонує Трамп.

"Путін брехав Трампу. Не може людина, яка хоче миру, лише збільшувати удари. Це ультиматум через масовані атаки, а ультиматуми не проходять. Ми хочемо справедливий мир = тож повинен бути справедливий діалог. Ми до нього готові", - наголосив глава держави.

Теплі відносини з командою Трампа

Зеленський також повідомив, що після зустрічі з Трампом між командами України та США триває активний діалог. Мова як і про чиновників, так і про Міністерства оборони та спецслужби.

"Вони приїжджають, спілкуються, мають діалог. І всі говорять, що попри температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях", - підсумував Зеленський.