Зеленский пошутил о погоде и диалоге с США: несмотря на холодную осень, отношения - теплые

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября.

Трамп хочет прекращения войны и понимает, что Путин его обманывает

Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп стремится к прекращению войны и достижению мира в Украине.

"Я думаю, что Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров и поддерживали этот трек. Он очень хочет, чтобы было прекращение огня и войны. Я считаю, что это была его цель с самого начала", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, после личной встречи и анализа реальной ситуации Трамп понял, что "россияне ему продают не то, что могут сделать". По его мнению, сейчас российскому диктатору Владимиру Путину нечего выдать за свой успех. Ведь реальность свидетельствует, что россияне не могут захватить восток Украины.

"Путину нужно что-то показывать. Он не имеет успеха. Летне-осенняя наступательная операция Российской Федерации - это полный провал, который дорого стоил. Тысячи единиц уничтоженной техники, большое количество потерь. И ни одной из позиций, которую они декларировали, что захватят, не получилось", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Трамп осознал несостоятельность российских военных, которые Путин пытался представить как сильную армию.

"Трамп понимает, что все, что Путин ему "продавал" на Аляске как российские военные возможности, не работает. Он попытался продать "некачественные товары". Я думаю, что это любого человека оскорбляет, когда ему врут", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что предупреждал Трампа о реальных масштабах войны.

"Я ему говорил: россияне не возьмут восток. Если захотят это сделать, Путину придется похоронить миллион своих людей. Мы уже видели, сколько он потерял, когда захватывал 30% нашего востока", - говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина остается готовой к справедливому миру и переговорам в рамках формата, который предлагает Трамп.

"Путин врал Трампу. Не может человек, который хочет мира, только увеличивать удары. Это ультиматум через массированные атаки, а ультиматумы не проходят. Мы хотим справедливый мир = поэтому должен быть справедливый диалог. Мы к нему готовы", - подчеркнул глава государства.

Теплые отношения с командой Трампа

Зеленский также сообщил, что после встречи с Трампом между командами Украины и США продолжается активный диалог. Речь как и о чиновниках, так и о Министерстве обороны и спецслужбах.

"Они приезжают, общаются, имеют диалог. И все говорят, что несмотря на температуру на улице, у нас теплые отношения на разных уровнях", - подытожил Зеленский.