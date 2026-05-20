Зеленський не поїде в Сербію, але відправить до Вучича представника України

"Обговорили з президентом Сербії Александром Вучичем питання двосторонніх відносин між нашими країнами. Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку", - зазначив глава держави.

Президент також зауважив, що розраховує на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією.

Що передувало

Вчора, 19 травня, сербський телеканал повідомив, що Белград очікує на візит української делегації, яку може очолити особисто Володимир Зеленський. У Сербії очікують, що незабаром країни можуть підписати спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельного співробітництва.

Дотепер контакти Володимира Зеленського з Александром Вучичем відбувалися переважно на полях міжнародних політичних самітів.

Перші прямі переговори між лідерами двох країн з початку повномасштабної війни відбулися наприкінці серпня 2023 року в Афінах на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Оновлено 19:40. Радник президента України Дмитро Литвин у відповідь на питання РБК-Україна зазначив, що візит Зеленського до Сербії все ще у планах, але сторони вирішили обрати інші дати. Качка, який поїде до Сербії цього разу, проведе роботу з підготовки "деяких питань".