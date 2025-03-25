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Зеленський поїде у Францію готувати з Макроном саміт з питань безпеки

Вівторок 25 березня 2025 13:17
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Зеленський поїде у Францію готувати з Макроном саміт з питань безпеки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський, завтра, 26 березня, відвідає Францію для підготовки саміту з питань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Глава держави (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) підтвердить президенту Зеленському, що Франція зробить продовження і посилення військової та фінансової підтримки України своїм головним пріоритетом", - йдеться у пресрелізі.

Саміт з питань безпеки

Як відзначає Le Monde, саміт буде продовженням зустрічей у Парижі й Лондоні, що відбулись протягом останніх тижнів й мали на меті надати Україні гарантії безпеки в рамках можливої майбутньої мирної угоди з Росією.

Метою нової зустрічі буде "завершення" роботи над:

  • "короткостроковою" військовою підтримкою України;
  • над "стійкою моделлю української армії для запобігання російським вторгненням (в майбутньому, - ред.)";
  • над "гарантіями безпеки, які можуть забезпечити європейські армії" в рамках розгортання на території України.

До саміту були запрошені більше 20 країн з Європейського союзу (ЄС) та НАТО, включаючи Британію, Канаду, Норвегію та Туреччину.

"Коаліція охочих"

На початку березня голова британського уряду Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Лондон також згоден направити на українську територію миротворчий контингент за підтримки авіації й готує план заходів для гарантування безпеки країні в рамках мирної угоди з Росією.

Саміт "коаліції охочих" також відбувався й у Парижі, 27 березня. Учасники обговорили більш конкретні кроки для підтримки України.

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