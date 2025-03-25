Зеленський поїде у Францію готувати з Макроном саміт з питань безпеки
Президент Володимир Зеленський, завтра, 26 березня, відвідає Францію для підготовки саміту з питань безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
"Глава держави (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) підтвердить президенту Зеленському, що Франція зробить продовження і посилення військової та фінансової підтримки України своїм головним пріоритетом", - йдеться у пресрелізі.
Саміт з питань безпеки
Як відзначає Le Monde, саміт буде продовженням зустрічей у Парижі й Лондоні, що відбулись протягом останніх тижнів й мали на меті надати Україні гарантії безпеки в рамках можливої майбутньої мирної угоди з Росією.
Метою нової зустрічі буде "завершення" роботи над:
- "короткостроковою" військовою підтримкою України;
- над "стійкою моделлю української армії для запобігання російським вторгненням (в майбутньому, - ред.)";
- над "гарантіями безпеки, які можуть забезпечити європейські армії" в рамках розгортання на території України.
До саміту були запрошені більше 20 країн з Європейського союзу (ЄС) та НАТО, включаючи Британію, Канаду, Норвегію та Туреччину.
"Коаліція охочих"
На початку березня голова британського уряду Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Лондон також згоден направити на українську територію миротворчий контингент за підтримки авіації й готує план заходів для гарантування безпеки країні в рамках мирної угоди з Росією.
Саміт "коаліції охочих" також відбувався й у Парижі, 27 березня. Учасники обговорили більш конкретні кроки для підтримки України.
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