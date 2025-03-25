Зеленский поедет во Францию готовить с Макроном саммит по вопросам безопасности
Президент Владимир Зеленский, завтра, 26 марта, посетит Францию для подготовки саммита по вопросам безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"Глава государства (Эммануэль Макрон, президент Франции, - ред.) подтвердит президенту Зеленскому, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом", - говорится в пресс-релизе.
Саммит по вопросам безопасности
Как отмечает Le Monde, саммит будет продолжением встреч в Париже и Лондоне, которые состоялись в течение последних недель и имели целью предоставить Украине гарантии безопасности в рамках возможного будущего мирного соглашения с Россией.
Целью новой встречи будет "завершение" работы над:
- "краткосрочной" военной поддержкой Украины;
- над "устойчивой моделью украинской армии для предотвращения российских вторжений (в будущем, - ред.)";
- над "гарантиями безопасности, которые могут обеспечить европейские армии" в рамках развертывания на территории Украины.
На саммит были приглашены более 20 стран из Европейского союза (ЕС) и НАТО, включая Британию, Канаду, Норвегию и Турцию.
"Коалиция желающих"
В начале марта глава британского правительства Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Лондон также согласен направить на украинскую территорию миротворческий контингент при поддержке авиации и готовит план мероприятий для обеспечения безопасности стране в рамках мирного соглашения с Россией.
Саммит "коалиции желающих" проходил и в Париже, 27 марта. Участники обсудили более конкретные шаги для поддержки Украины.
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