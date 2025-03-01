Зеленский пояснив свою позицію після зірваної зустрічі з Трампом

"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Я вдячний президенту (США Дональду, - ред.) Трампу, Конгресу за двопартійну підтримку та американському народу. Українці завжди цінували цю підтримку, особливо протягом цих трьох років повномасштабного вторгнення", - наголосив президент.

Він зауважив, що допомога Америки була життєво важливою для того, щоб допомогти українцям вижити. За словами президента, попри складний діалог між ним та Трампом, країни залишаються стратегічними партнерами.

Водночас він підкреслив, що обидві сторони повинні бути чесними та відвертими один з одним, щоб по-справжньому зрозуміти спільні цілі.

"Для нас дуже важливо мати підтримку президента Трампа. Він хоче закінчити війну, але ніхто не хоче миру більше, ніж ми. Ми - ті, хто живе цією війною в Україні. Це боротьба за нашу свободу, за наше виживання", - сказав глава держави.

Зеленський, посилаючись на слова колишнього президента США Рональда Рейгана про те, що "мир - це не просто відсутність війни", наголосив, що справедливий і тривалий мир означає свободу, справедливість і дотримання прав людини для кожного.

Він підкреслив, що припинення вогню не спрацює з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки за останні десять років той порушував перемир’я 25 разів. Зеленський зазначив, що єдиним рішенням є справжній мир.

Угода про корисні копалини

"Ми готові підписати угоду про видобуток корисних копалин, і це буде першим кроком до гарантій безпеки. Але цього недостатньо, і нам потрібно більше, ніж це. Припинення вогню без гарантій безпеки є небезпечним для України. Ми воюємо вже 3 роки, і український народ повинен знати, що Америка на нашому боці", - підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що не може змінити позицію України щодо Росії, оскільки росіяни продовжують убивати українців, а сама Росія є ворогом. За його словами, це реальність, з якою країна змушена стикатися.

Справедливий та тривалий мир

Він наголосив, що Україна прагне миру, але цей мир має бути справедливим і тривалим. За його словами, для досягнення такого миру необхідно мати силу за столом переговорів. Зеленський підкреслив, що мир стане можливим лише за умови наявності гарантій безпеки, сильної армії та підтримки міжнародних партнерів.

"Ми хочемо миру. Саме тому я приїхав до Сполучених Штатів і зустрівся з президентом Трампом. Угода щодо корисних копалин - це лише перший крок до гарантій безпеки та наближення до миру. Наша ситуація складна, але ми не можемо просто припинити воювати, не маючи гарантій, що Путін не повернеться завтра", - зауважив він.

Президент зауважив, що Україні без підтримки США буде важко. Але зазначив, що українці не можуть втратити свою волю, свободу чи своїх людей.

"Ми бачили, як росіяни прийшли до наших домівок і вбили багато людей. Ніхто не хоче нової хвилі окупації. Якщо нас не можуть прийняти до НАТО, нам потрібна якась чітка структура гарантій безпеки від наших союзників у США", - підкреслив він.

Підтримка Європи

Зеленський зазначив, що Європа готова до непередбачуваних ситуацій і надає фінансову підтримку для зміцнення української армії. Він підкреслив, що важливою є також роль США у визначенні гарантій безпеки - їхнього типу, обсягу та термінів надання.

За його словами, як тільки ці гарантії будуть узгоджені, Україна зможе вести дипломатичні переговори з Росією, Європою та США. Водночас він визнав, що війна триває занадто довго, а наявних запасів зброї недостатньо для повного витіснення російських військ.

"Коли хтось говорить про втрати, кожне життя має значення. Росія вторглася в наші домівки, вбила наших людей і намагалася стерти нас з лиця землі. Йдеться не лише про території чи цифри - йдеться про реальні життя. Це те, що ми хочемо, щоб кожен зрозумів. Я хочу, щоб США більш твердо стояли на нашому боці", - додав Зеленський.

Зеленський наголосив, що ця війна не є просто конфліктом між двома країнами, адже Росія принесла її безпосередньо на українську територію та в домівки громадян. Він підкреслив, що дії Росії є неправильними, оскільки вона не поважає територіальну цілісність України.

За його словами, всі українці прагнуть почути чітку та сильну позицію США на підтримку України. Він зазначив, що, хоча Сполучені Штати можуть шукати діалогу з Путіним, вони завжди дотримувалися принципу "миру через силу". Зеленський висловив упевненість, що разом з міжнародними партнерами можна зробити рішучі кроки проти російського диктатора.

Відносини Зеленського з Трампом

Президент також відзначив, що їх відносини з американським президентом - це більше, ніж просто два лідери.

"Це історичний і міцний зв'язок між нашими народами. Ось чому я завжди починаю зі слів вдячності від нашого народу до американського народу. Американський народ допоміг врятувати наш народ. Людина і права людини стоять на першому місці. Ми щиро вдячні. Ми хочемо тільки міцних відносин з Америкою, і я дуже сподіваюся, що ми їх матимемо", - підсумував Зеленський.