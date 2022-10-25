ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського пояснили, чому дипломатія - це не рішення війни

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 жовтня 2022 17:45
У Зеленського пояснили, чому дипломатія - це не рішення війни Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Будь-яка пропозиція дипломатичного врегулювання повномасштабної війни означає програш України та прийняття ультиматумів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Будь-яка пропозиція "дипломатичного врегулювання" насправді означає одне: Україна має здатися, прийняти ультиматуми Росії, а агресор - уникнути покарання. Тобто це тільки про тріумф Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.) і колапс міжнародного права. Навіщо? Україна вже ефективно контрнаступає, просто продовжуйте допомагати" , - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

Також ми писали, що американські ліберали направили листа президенту США Джо Байдену з проханням розпочати переговори з РФ щодо війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
DAILY
"Міна впала під ноги". Історія бійця, який вижив після "прильоту" в окоп
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Міна впала під ноги". Історія бійця, який вижив після "прильоту" в окоп