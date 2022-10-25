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Ліберали закликали Байдена розпочати переговори з Росією. У Білому домі відреагували

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Вашингтон, Вівторок 25 жовтня 2022 00:01
Ліберали закликали Байдена розпочати переговори з Росією. У Білому домі відреагували Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Група з 30 ліберальних демократів у Конгресі США надіслала президенту Джо Байдену листа, де закликала переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Конгресмени закликали Байдена об'єднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, що надається США Україною, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля щодо пошуку реалістичних умов для припинення вогню".

Крім того, однопартійці президента США висловлюють стурбованість тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з РФ для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки: зростання цін у Сполучених Штатах та небезпеку ядерного удару РФ.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Білому домі Джон Кірбі відповів, що без участі України це неможливо.

"Ми, зрозуміло, цінуємо погляди, виражені цими членами Конгресу. Знаємо про цей лист. Цінуємо їхню стурбованість тим, що відбувається в Україні", - зазначив Кірбі.

Він нагадав, що без участі української сторони США не вестимуть переговорів з Росією.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав "документ" про анексію українських областей.

Також в США заявили, що поки що не бачать інтересу з боку президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною.

Крім того, турецькі ЗМІ писали, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з РФ щодо України.

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