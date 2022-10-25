У Зеленского объяснили, почему дипломатия - это не решение войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Любое предложение "дипломатического урегулирования" на самом деле означает одно: Украина должна сдаться, принять ультиматумы России, а агрессор - избежать наказания. То есть это только о триумфе Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) и коллапсе международного права. Зачем? Украина уже эффективно контрнаступает, просто продолжайте помогать", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным, чтобы приблизить установление мира в Украине.

Также мы писали, что американские либералы направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой начать переговоры с РФ по войне в Украине.

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