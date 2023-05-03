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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський пояснив причину свого візиту до Фінляндії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Фінляндії з метою посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції із фінським колегою Саулі Нііністьо.

"Чому Фінляндія? По-перше, ми партнери. По-друге, в нас сьогодні буде потужний саміт Nordic countris. Він дуже важливий, це посилення безпеки регіонів, безпеки на нашій території, посилення наших можливостей, щоб захистити себе, посилення нас на полі бою. Я буду відвертий з вами. 15 пакетів, це не цифри, не кількість зброї, а кількість збережених життів", - заявив президента.

За словами Володимира Зеленського, він прибув до Фінляндії, аби дружні країни підтримали Україну ще більш потужніше напередодні контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України, сьогодні 3 травня, прибув з офіційним візитом до Фінляндії. Після зустрічі із фінським колегою, Володимир Зеленський візьме участь у саміті Україна - Північна Європа.

Агентство розкриває усі подробиці візиту президента до Фінляндії в режимі онлайн.

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