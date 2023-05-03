Зеленский объяснил причину своего визита в Финляндию

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Нииностио.

"Почему Финляндия? Во-первых, мы партнеры. Во-вторых, у нас сегодня будет мощный саммит Nordic countris. Он очень важен, это усиление безопасности регионов, безопасности на нашей территории, усиление наших возможностей, чтобы защитить себя, усиление нас на поле боя. Я буду откровенен с вами. 15 пакетов, это не цифры, не количество оружия, а количество сохраненных жизней", - заявил президента.

По словам Владимира Зеленского, он прибыл в Финляндию, чтобы дружественные страны поддержали Украину еще более мощнее накануне контрнаступления ВСУ.