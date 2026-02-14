UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський пояснив підхід Трампа до миру: "великі пакети", але важлива послідовність

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп прагне швидкого укладення масштабної мирної угоди щодо війни в Україні, однак ключовим залишається поетапний підхід до домовленостей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише The Guardian.

"Трамп любить великі пакети"

За словами Зеленського, Трамп зацікавлений у швидкому укладенні комплексної мирної угоди, оскільки надає перевагу масштабним рішенням.

"Він хоче укласти угоду відразу, тому що любить великі пакети", - зазначив Зеленський, порівнявши цей підхід із попередніми великими законодавчими ініціативами американського лідера.

Водночас Зеленський підкреслив, що для України важливою є послідовність укладення домовленостей, адже спочатку мають бути визначені гарантії безпеки та інші ключові умови.

Вибори можливі після перемир’я

Президент також зазначив, що Україна могла б провести вибори у разі досягнення тимчасового перемир’я з Росією на два-три місяці. За його словами, проведення виборів можливе лише після припинення активних бойових дій і отримання гарантій безпеки для країни.

Мирний план США і переговори

У листопаді минулого року США запропонували Україні мирний план із 28 пунктів, який передбачав значні поступки Росії та був розкритикований Києвом і європейськими партнерами. Після серії консультацій за участю України та країн ЄС документ доопрацювали й скоротили приблизно до 20 пунктів, зробивши його більш прийнятним для української сторони.

За словами президента Володимира Зеленського, план щодо гарантій безпеки готовий приблизно на 90%, однак ключовими спірними питаннями залишаються території та статус Запорізької АЕС. Росія наполягає на контролі над Донбасом і станцією, тоді як Україна відкидає такі вимоги.

Останній раунд переговорів України, США та РФ відбувся 4-5 лютого в Абу-Дабі, а наступну зустріч сторони планують провести 17-18 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніСполучені Штати АмерикиПеремир'я Росії та УкраїниМирні переговориДональд Трамп