Зеленський пояснив підхід Трампа до миру: "великі пакети", але важлива послідовність

"Трамп любить великі пакети"

За словами Зеленського, Трамп зацікавлений у швидкому укладенні комплексної мирної угоди, оскільки надає перевагу масштабним рішенням.

"Він хоче укласти угоду відразу, тому що любить великі пакети", - зазначив Зеленський, порівнявши цей підхід із попередніми великими законодавчими ініціативами американського лідера.

Водночас Зеленський підкреслив, що для України важливою є послідовність укладення домовленостей, адже спочатку мають бути визначені гарантії безпеки та інші ключові умови.

Вибори можливі після перемир’я

Президент також зазначив, що Україна могла б провести вибори у разі досягнення тимчасового перемир’я з Росією на два-три місяці. За його словами, проведення виборів можливе лише після припинення активних бойових дій і отримання гарантій безпеки для країни.