Зеленский объяснил подход Трампа к миру: "большие пакеты", но важна последовательность

Президент США Дональд Трамп стремится к быстрому заключению масштабного мирного соглашения по войне в Украине, однако ключевым остается поэтапный подход к договоренностям.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет The Guardian .

"Трамп любит большие пакеты"

По словам Зеленского, Трамп заинтересован в быстром заключении комплексного мирного соглашения, поскольку предпочитает масштабные решения.

"Он хочет заключить соглашение сразу, потому что любит большие пакеты", - отметил Зеленский, сравнив этот подход с предыдущими крупными законодательными инициативами американского лидера.

В то же время Зеленский подчеркнул, что для Украины важна последовательность заключения договоренностей, ведь сначала должны быть определены гарантии безопасности и другие ключевые условия.

Выборы возможны после перемирия

Президент также отметил, что Украина могла бы провести выборы в случае достижения временного перемирия с Россией на два-три месяца. По его словам, проведение выборов возможно только после прекращения активных боевых действий и получения гарантий безопасности для страны.