Зеленский объяснил подход Трампа к миру: "большие пакеты", но важна последовательность
Президент США Дональд Трамп стремится к быстрому заключению масштабного мирного соглашения по войне в Украине, однако ключевым остается поэтапный подход к договоренностям.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет The Guardian.
"Трамп любит большие пакеты"
По словам Зеленского, Трамп заинтересован в быстром заключении комплексного мирного соглашения, поскольку предпочитает масштабные решения.
"Он хочет заключить соглашение сразу, потому что любит большие пакеты", - отметил Зеленский, сравнив этот подход с предыдущими крупными законодательными инициативами американского лидера.
В то же время Зеленский подчеркнул, что для Украины важна последовательность заключения договоренностей, ведь сначала должны быть определены гарантии безопасности и другие ключевые условия.
Выборы возможны после перемирия
Президент также отметил, что Украина могла бы провести выборы в случае достижения временного перемирия с Россией на два-три месяца. По его словам, проведение выборов возможно только после прекращения активных боевых действий и получения гарантий безопасности для страны.
Мирный план США и переговоры
В ноябре прошлого года США предложили Украине мирный план из 28 пунктов, который предусматривал значительные уступки России и был раскритикован Киевом и европейскими партнерами. После серии консультаций с участием Украины и стран ЕС документ доработали и сократили примерно до 20 пунктов, сделав его более приемлемым для украинской стороны.
По словам президента Владимира Зеленского, план по гарантиям безопасности готов примерно на 90%, однако ключевыми спорными вопросами остаются территории и статус Запорожской АЭС. Россия настаивает на контроле над Донбассом и станцией, тогда как Украина отвергает такие требования.
Последний раунд переговоров Украины, США и РФ состоялся 4-5 февраля в Абу-Даби, а следующую встречу стороны планируют провести 17-18 февраля.