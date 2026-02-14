ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский объяснил подход Трампа к миру: "большие пакеты", но важна последовательность

Украина, Суббота 14 февраля 2026 13:15
UA EN RU
Зеленский объяснил подход Трампа к миру: "большие пакеты", но важна последовательность Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп стремится к быстрому заключению масштабного мирного соглашения по войне в Украине, однако ключевым остается поэтапный подход к договоренностям.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет The Guardian.

"Трамп любит большие пакеты"

По словам Зеленского, Трамп заинтересован в быстром заключении комплексного мирного соглашения, поскольку предпочитает масштабные решения.

"Он хочет заключить соглашение сразу, потому что любит большие пакеты", - отметил Зеленский, сравнив этот подход с предыдущими крупными законодательными инициативами американского лидера.

В то же время Зеленский подчеркнул, что для Украины важна последовательность заключения договоренностей, ведь сначала должны быть определены гарантии безопасности и другие ключевые условия.

Выборы возможны после перемирия

Президент также отметил, что Украина могла бы провести выборы в случае достижения временного перемирия с Россией на два-три месяца. По его словам, проведение выборов возможно только после прекращения активных боевых действий и получения гарантий безопасности для страны.

Мирный план США и переговоры

В ноябре прошлого года США предложили Украине мирный план из 28 пунктов, который предусматривал значительные уступки России и был раскритикован Киевом и европейскими партнерами. После серии консультаций с участием Украины и стран ЕС документ доработали и сократили примерно до 20 пунктов, сделав его более приемлемым для украинской стороны.

По словам президента Владимира Зеленского, план по гарантиям безопасности готов примерно на 90%, однако ключевыми спорными вопросами остаются территории и статус Запорожской АЭС. Россия настаивает на контроле над Донбассом и станцией, тогда как Украина отвергает такие требования.

Последний раунд переговоров Украины, США и РФ состоялся 4-5 февраля в Абу-Даби, а следующую встречу стороны планируют провести 17-18 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Соединенные Штаты Америки Перемирие России и Украины Мирные переговоры Дональд Трамп
Новости
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы