Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський пояснив ключовий недолік плану Трампа по завершенню війни в Україні

09:06 31.03.2026 Вт
2 хв
Зеленський розкритикував ініціативу Трампа та пояснив свою позицію
aimg Костянтин Широкун
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент США Дональд Трамп разом з командою задля завершення війни готовий чинити тиск на Україну, вимагаючи територіальних поступок.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Axios.

Читайте також: Верхівка айсберга: Зеленський зробив заяву про умову США щодо Донбасу

Як зазначив президент України, останні переговори української делегації у Маямі зі спецпредставниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – не дали жодного результату.

"Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити?", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна – не агресор. І незрозуміло, чому ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для безпеки країни.

Глава держави додав, що після завершення протистояння з Іраном американська влада може знову посилити тиск на Україну, щоб змусити її піти на територіальні поступки заради припинення війни з РФ.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вже розкривав деталі жорсткої умови США, згідно з якою Україна має вивести війська з Донбасу для отримання безпекових гарантій. За словами президента, адміністрація Дональда Трампа наразі обирає стратегію посилення тиску саме на Київ.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо назвав "брехнею" трактування Зеленського щодо ультиматуму про вихід із Донбасу в обмін на гарантії, заявивши, що Вашингтон мав на увазі інший підхід до завершення війни.

Крім того, президент допускав можливість того, що США можуть переспрямувати призначену Україні зброю на Близький Схід. Наразі таких сигналів не було, проте Зеленський назвав ключовий фактор, від якого буде залежати це рішення американської сторони.

