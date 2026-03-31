Зеленський пояснив ключовий недолік плану Трампа по завершенню війни в Україні

Як зазначив президент України, останні переговори української делегації у Маямі зі спецпредставниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – не дали жодного результату.

"Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити?", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна – не агресор. І незрозуміло, чому ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для безпеки країни.

Глава держави додав, що після завершення протистояння з Іраном американська влада може знову посилити тиск на Україну, щоб змусити її піти на територіальні поступки заради припинення війни з РФ.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вже розкривав деталі жорсткої умови США, згідно з якою Україна має вивести війська з Донбасу для отримання безпекових гарантій. За словами президента, адміністрація Дональда Трампа наразі обирає стратегію посилення тиску саме на Київ.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо назвав "брехнею" трактування Зеленського щодо ультиматуму про вихід із Донбасу в обмін на гарантії, заявивши, що Вашингтон мав на увазі інший підхід до завершення війни.