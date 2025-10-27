Зеленський пояснив, як Tomahawk змусять Путіна до переговорів, навіть без ударів

Єдиний спосіб змусити російського диктатора Володимира Путіна серйозно вести переговори - це надати Україні можливість завдавати ударів по військових і енергетичних об'єктах у глибині Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Axios .

Як пише видання, Зеленський розповів Трампу про те, що Україні навіть не потрібно буде відразу ж застосовувати ракети. Адже якщо Путін усвідомить, що відмова від переговорів загрожує "проблемами з енергетичними об'єктами Росії", то він погодиться на переговори

"Ми говоримо не тільки про Tomahawk. У США є багато подібних речей, які не вимагають багато часу для навчання. Я думаю, що єдиний спосіб працювати з Путіним - це тиск," - сказав Зеленський.

Tomahawk для України

Нагадаємо, Зеленський обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість постачання в Україну ракет Tomahawk під час зустрічі в Білому домі. Зеленський навіть запропонував американському колезі угоду, за якою США могли б отримати тисячі українських безпілотників.

Проте Трамп відмовив у постачанні Tomahawk, пояснивши, що ці ракети наразі потрібні Сполученим Штатам. За даними The Wall Street Journal, під час переговорів у Вашингтоні Трамп повідомив Зеленського, що очікувати на поставки Tomahawk найближчим часом не варто.

Водночас глава української держави дав зрозуміти, що він не виключає таких поставок.