ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський пояснив, як Tomahawk змусять Путіна до переговорів, навіть без ударів

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 12:49
UA EN RU
Зеленський пояснив, як Tomahawk змусять Путіна до переговорів, навіть без ударів Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Єдиний спосіб змусити російського диктатора Володимира Путіна серйозно вести переговори - це надати Україні можливість завдавати ударів по військових і енергетичних об'єктах у глибині Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Axios.

Як пише видання, Зеленський розповів Трампу про те, що Україні навіть не потрібно буде відразу ж застосовувати ракети. Адже якщо Путін усвідомить, що відмова від переговорів загрожує "проблемами з енергетичними об'єктами Росії", то він погодиться на переговори

"Ми говоримо не тільки про Tomahawk. У США є багато подібних речей, які не вимагають багато часу для навчання. Я думаю, що єдиний спосіб працювати з Путіним - це тиск," - сказав Зеленський.

Tomahawk для України

Нагадаємо, Зеленський обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість постачання в Україну ракет Tomahawk під час зустрічі в Білому домі. Зеленський навіть запропонував американському колезі угоду, за якою США могли б отримати тисячі українських безпілотників.

Проте Трамп відмовив у постачанні Tomahawk, пояснивши, що ці ракети наразі потрібні Сполученим Штатам. За даними The Wall Street Journal, під час переговорів у Вашингтоні Трамп повідомив Зеленського, що очікувати на поставки Tomahawk найближчим часом не варто.

Водночас глава української держави дав зрозуміти, що він не виключає таких поставок.

Також Зеленський заявив, що Україна жодного разу не завдавала ударів американською зброєю по території Росії. За його словами, вже є новітня зброя українського виробництва, яка може бити по ворожих цілях на відстань від 150 до 3000 км.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Tomahawk Дональд Трамп Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію