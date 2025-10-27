Зеленский объяснил, как Tomahawk заставят Путина к переговорам, даже без ударов

Единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина серьезно вести переговоры - это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios .

Как пишет издание, Зеленский рассказал Трампу о том, что Украине даже не нужно будет сразу же применять ракеты. Ведь если Путин осознает, что отказ от переговоров грозит "проблемами с энергетическими объектами России", то он согласится на переговоры

"Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что единственный способ работать с Путиным - это давление," - сказал Зеленский.

Tomahawk для Украины

Напомним, Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность поставки в Украину ракет Tomahawk во время встречи в Белом доме. Зеленский даже предложил американскому коллеге соглашение, по которому США могли бы получить тысячи украинских беспилотников.

Однако Трамп отказал в поставках Tomahawk, объяснив, что эти ракеты сейчас нужны Соединенным Штатам. По данным The Wall Street Journal, во время переговоров в Вашингтоне Трамп сообщил Зеленскому, что ожидать поставки Tomahawk в ближайшее время не стоит.

В то же время глава украинского государства дал понять, что он не исключает таких поставок.