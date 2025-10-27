ua en ru
Зеленский объяснил, как Tomahawk заставят Путина к переговорам, даже без ударов

Украина, Понедельник 27 октября 2025 12:49
Зеленский объяснил, как Tomahawk заставят Путина к переговорам, даже без ударов Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина серьезно вести переговоры - это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios.

Как пишет издание, Зеленский рассказал Трампу о том, что Украине даже не нужно будет сразу же применять ракеты. Ведь если Путин осознает, что отказ от переговоров грозит "проблемами с энергетическими объектами России", то он согласится на переговоры

"Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что единственный способ работать с Путиным - это давление," - сказал Зеленский.

Tomahawk для Украины

Напомним, Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность поставки в Украину ракет Tomahawk во время встречи в Белом доме. Зеленский даже предложил американскому коллеге соглашение, по которому США могли бы получить тысячи украинских беспилотников.

Однако Трамп отказал в поставках Tomahawk, объяснив, что эти ракеты сейчас нужны Соединенным Штатам. По данным The Wall Street Journal, во время переговоров в Вашингтоне Трамп сообщил Зеленскому, что ожидать поставки Tomahawk в ближайшее время не стоит.

В то же время глава украинского государства дал понять, что он не исключает таких поставок.

Также Зеленский заявил, что Украина ни разу не наносила удары американским оружием по территории России. По его словам, уже есть новейшее оружие украинского производства, которое может бить по вражеским целям на расстояние от 150 до 3000 км.

