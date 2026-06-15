Зеленський пояснив, як ППО змогла збити балістику під час атаки на Київ

Під час нічної атаки ППО мала чим збивати навіть балістичні ракети завдяки нещодавно доставленому пакету Patriot.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами біля пошкодженої атакою Лаври.
Зеленський пояснив, чому минулої ночі вдалося збивати балістичні ракети. За його словами, ППО задіяла ракети саме з того пакету постачання для Patriot, який нещодавно надійшов в Україну.
"ППО під час відбиття нічної атаки використовувала ракети з пакета для Patriot, нещодавно доставленого в Україну, тому було чим збивати балістику", - сказав президент.
Попри це, не всі ракети та дрони були збиті.
Нагадаємо, Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, який здатний перехоплювати балістичні ракети.
Зеленський також повідомив, що уряд найближчим часом виділить кошти з резервного фонду на першочергові відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі.
Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 15 червня ворог завдав прямого удару по Києво-Печерській лаврі. Постраждав Успенський собор, а пошкодження зафіксували у 10 районах столиці.
Під час нічної атаки Росія також вдарила і по Київщині. Серед поранених є дитина.
У результаті обстрілу кіностудії імені Довженка знищено найбільшу костюмну колекцію України - близько ста тисяч костюмів та три мільйони одиниць одягу.
Тим часом Повітряні сили уточнили, чим саме атакувала Росія і скільки цілей вдалося збити під час масованого удару по Києву. Загалом перехоплено 632 повітряні об'єкти.