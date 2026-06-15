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Зеленський пояснив, як ППО змогла збити балістику під час атаки на Київ

11:31 15.06.2026 Пн
2 хв
Чому вдалося збити навіть балістику?
aimg Олена Чупровська
Фото: президент Володимир Зеленський під час огляду пошкодженої Лаври (РБК-Україна)

Під час нічної атаки ППО мала чим збивати навіть балістичні ракети завдяки нещодавно доставленому пакету Patriot.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами біля пошкодженої атакою Лаври.

Балістику вдалось збити завдяки "Петріотам"

Зеленський пояснив, чому минулої ночі вдалося збивати балістичні ракети. За його словами, ППО задіяла ракети саме з того пакету постачання для Patriot, який нещодавно надійшов в Україну.

"ППО під час відбиття нічної атаки використовувала ракети з пакета для Patriot, нещодавно доставленого в Україну, тому було чим збивати балістику", - сказав президент.

Попри це, не всі ракети та дрони були збиті.

Нагадаємо, Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, який здатний перехоплювати балістичні ракети.

Зеленський також повідомив, що уряд найближчим часом виділить кошти з резервного фонду на першочергові відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі.

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Обстріл Києва: що відомо

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 15 червня ворог завдав прямого удару по Києво-Печерській лаврі. Постраждав Успенський собор, а пошкодження зафіксували у 10 районах столиці.

Під час нічної атаки Росія також вдарила і по Київщині. Серед поранених є дитина.

У результаті обстрілу кіностудії імені Довженка знищено найбільшу костюмну колекцію України - близько ста тисяч костюмів та три мільйони одиниць одягу.

Тим часом Повітряні сили уточнили, чим саме атакувала Росія і скільки цілей вдалося збити під час масованого удару по Києву. Загалом перехоплено 632 повітряні об'єкти.

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