Зеленський пояснив, як ППО змогла збити балістику під час атаки на Київ

Балістику вдалось збити завдяки "Петріотам"

Зеленський пояснив, чому минулої ночі вдалося збивати балістичні ракети. За його словами, ППО задіяла ракети саме з того пакету постачання для Patriot, який нещодавно надійшов в Україну.

"ППО під час відбиття нічної атаки використовувала ракети з пакета для Patriot, нещодавно доставленого в Україну, тому було чим збивати балістику", - сказав президент.

Попри це, не всі ракети та дрони були збиті.

Нагадаємо, Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, який здатний перехоплювати балістичні ракети.

Зеленський також повідомив, що уряд найближчим часом виділить кошти з резервного фонду на першочергові відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі.

Обстріл Києва: що відомо

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 15 червня ворог завдав прямого удару по Києво-Печерській лаврі. Постраждав Успенський собор, а пошкодження зафіксували у 10 районах столиці.

Під час нічної атаки Росія також вдарила і по Київщині. Серед поранених є дитина.