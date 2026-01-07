Зеленський пояснив, чому з жовтня не відбулось жодного обміну полоненими

Він наголосив, що паузи в обмінах полоненими пов'язані з тим, що для країни-агресорки вони є тиском на Україну.

"Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росію, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче і тому вона саме все це гальмує", - пояснив президент.

Зеленський додав, що Україна робитиме все, щоб розблоковувати обміни військовополонених.

"Питаннями щодо обмінів займався координаційний штаб і займався також і Кирило Буданов, і СБУ, і голова мого Офісу Андрій Єрмак. І завжди людина на цій посаді повинна займатися, тому що це дуже важливе питання", - зазначив він.

Лідер країни зауважив, що саме тому новий очільник Офісу буде займатися і обмінами також разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Він додав, що це є одним з питань української переговорної групи.