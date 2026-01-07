Зеленский объяснил, почему с октября не состоялось ни одного обмена пленными

Обмены пленными не происходили с октября прошлого года, поскольку Россия тормозит этот вопрос, понимая, насколько он важен для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
Он отметил, что паузы в обменах пленными связаны с тем, что для страны-агрессора они являются давлением на Украину.
"Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопрос важный, болезненный и поэтому она именно все это тормозит", - пояснил президент.
Зеленский добавил, что Украина будет делать все, чтобы разблокировать обмены военнопленных.
"Вопросами по обменам занимался координационный штаб и занимался также и Кирилл Буданов, и СБУ, и глава моего Офиса Андрей Ермак. И всегда человек на этой должности должен заниматься, потому что это очень важный вопрос", - отметил он.
Лидер страны отметил, что именно поэтому новый глава Офиса будет заниматься и обменами также вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Он добавил, что это является одним из вопросов украинской переговорной группы.
Напомним, в декабре Зеленский заявлял о том, что процесс обмена пленными с Россией фактически остановился, поскольку его тормозит страна-агрессор.
Он сообщил, что Рустем Умеров договорился с российской стороной о достаточно большом обмене пленными до Нового года, но со стороны РФ было "торможение". В итоге обмен пленными между Украиной и Россией так и не состоялся.
Отметим, 31 декабря Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о том, что за время полномасштабного вторжения в Украину более 10 тысяч российских солдат попали в плен. В среднем каждую неделю в плен украинским защитникам сдаются от 60 до 90 оккупантов.