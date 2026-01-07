Зеленский объяснил, почему с октября не состоялось ни одного обмена пленными

Он отметил, что паузы в обменах пленными связаны с тем, что для страны-агрессора они являются давлением на Украину.

"Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопрос важный, болезненный и поэтому она именно все это тормозит", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что Украина будет делать все, чтобы разблокировать обмены военнопленных.

"Вопросами по обменам занимался координационный штаб и занимался также и Кирилл Буданов, и СБУ, и глава моего Офиса Андрей Ермак. И всегда человек на этой должности должен заниматься, потому что это очень важный вопрос", - отметил он.

Лидер страны отметил, что именно поэтому новый глава Офиса будет заниматься и обменами также вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Он добавил, что это является одним из вопросов украинской переговорной группы.