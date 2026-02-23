Зеленський пояснив, чому Україна не може вийти з Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, вихід України з Донбасу розділив би суспільство, а глава Кремля Володимир Путін не зупинився б на цьому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для BBC.
Під час бесіди ведучий зазначив, що, за словами самого ж Зеленського, США разом із Росією вимагають від України вийти з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу, оскільки це нібито і призведе до припинення вогню.
На запитання, "хіба це не розумний крок", раз обидві сторони цього вимагають, президент оголосив, чому Україна не може на це піти.
"Я бачу це інакше. Я розглядаю це не просто як територію. Я бачу в цьому відмову і послаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших громадян, які там живуть... І я впевнений, що такий крок розділив би наше суспільство", - сказав президент.
На уточнювальне запитання, чи задовольнило б Путіна все ж таки виведення військ із ЗСУ з Донбасу, Зеленський відповів, що це було б тимчасово, і за кілька хвилин очільник Кремля все одно відновив би війну.
"Ймовірно, на якийсь час це його задовольнить... йому потрібна пауза... На мій погляд, він зможе відновитися не більше ніж за пару років. Куди він вирушить далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжити (війну - ред) - це факт", - вважає український лідер.
Також він зазначив, що ключове питання полягає зараз у факторах стримування.
Нагадаємо, що з початку 2026 року Україна, США та Росія провели вже три раунди мирних переговорів щодо завершення війни. Найключовішим питанням є Донбас, щодо якого сторони досі не можуть дійти єдиного рішення.
Росія вимагає повного виведення української армії з Донецької області, а Україна виступає проти цього, пропонуючи зупиниться по лінії розмежування. Також є варіант США - створити вільну економічну зону, але ні Київ, ні Москва - не в захваті від такого формату.
Тим часом у ЗМІ з'являється все більше інформації, які є пропозиції, щоб вийти з глухого кута в цьому питанні.
Зокрема, за даними NYT, сторони останніми тижнями обговорювали ідею демілітаризованої зони, яку не контролюватиме жодна з армій. У рамках цієї ідеї і була згадана зона вільної торгівлі.
Ще один матеріал на цю тему виходив у Die Welt. Згідно з інформацією видання, тривають обговорення сценарію, за якого Україна може відмовитися від Донбасу в рамках потенційного миру, а в обмін отримає перспективу прискореного вступу до ЄС найближчими роками.