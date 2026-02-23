Зеленський пояснив, чому Україна не може вийти з Донбасу

Під час бесіди ведучий зазначив, що, за словами самого ж Зеленського, США разом із Росією вимагають від України вийти з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу, оскільки це нібито і призведе до припинення вогню.

На запитання, "хіба це не розумний крок", раз обидві сторони цього вимагають, президент оголосив, чому Україна не може на це піти.

"Я бачу це інакше. Я розглядаю це не просто як територію. Я бачу в цьому відмову і послаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших громадян, які там живуть... І я впевнений, що такий крок розділив би наше суспільство", - сказав президент.

На уточнювальне запитання, чи задовольнило б Путіна все ж таки виведення військ із ЗСУ з Донбасу, Зеленський відповів, що це було б тимчасово, і за кілька хвилин очільник Кремля все одно відновив би війну.

"Ймовірно, на якийсь час це його задовольнить... йому потрібна пауза... На мій погляд, він зможе відновитися не більше ніж за пару років. Куди він вирушить далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжити (війну - ред) - це факт", - вважає український лідер.

Також він зазначив, що ключове питання полягає зараз у факторах стримування.