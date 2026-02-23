Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса

В ходе беседы ведущий отметил, что по словам самого же Зеленского, США вместе с Россией требуют от Украины выйти из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, так как это якобы и приведет к прекращению огня.

На вопрос, "разве это не разумный шаг", раз обе стороны это требует, президент объявил, почему Украина не может на это пойти.

"Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших граждан, которые там живут... И я уверен, что такой шаг разделил бы наше общество", - сказал президент.

На уточняющий вопрос, удовлетворил ли бы Путина все же вывод войск из ВСУ из Донбасса, Зеленский ответил, что это было бы временно, и через пару глава Кремля все равно возобновил войну.

"Вероятно, на какое-то время это его удовлетворит... ему нужна пауза... На мой взгляд, он сможет восстановиться не более чем за пару лет. Куда он отправиться дальше? Мы не знаем, но то, что он захочет продолжить (войну - ред) - это факт", - считает украинский лидер.

Также он отметил, что ключевой вопрос состоит сейчас в факторах сдерживания.