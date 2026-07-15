Зеленський пояснив, чому саме Корецький має очолити Кабмін

"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі - підготовка до зими. Тому Сергій Корецький, після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України", - наголосив глава держави.

Президент додав, що сьогодні у Корецького відбудеться засідання з фракцією "Слуга народу", де він обговорюватиме деталі, в які вже входить майбутній склад міністрів.