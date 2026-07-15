Зеленський пояснив, чому саме Корецький має очолити Кабмін

Сергій Корецький є найбільш підготовленою людиною на посаду прем'єр-міністра України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив журналістам.
"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі - підготовка до зими. Тому Сергій Корецький, після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України", - наголосив глава держави.
Президент додав, що сьогодні у Корецького відбудеться засідання з фракцією "Слуга народу", де він обговорюватиме деталі, в які вже входить майбутній склад міністрів.
Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра залишається Сергій Корецький. Водночас офіційного подання його кандидатури наразі не було.
Очікується, що питання призначення нового очільника уряду Верховна Рада розгляне вже в четвер, 16 липня.
Сьогодні Корецький зустрівся з депутатами фракції "Слуга народу" як претендент на посаду глави уряду. Президент Володимир Зеленський участі в цій зустрічі не брав.
Крім того, вранці відбулася ще одна закрита нарада, присвячена формуванню нового складу Кабміну. У ній взяли участь експрем'єр Юлія Свириденко, керівництво Ради та фракції "Слуга народу", а також очільник Офісу президента Кирило Буданов.