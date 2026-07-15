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Зеленский объяснил, почему именно Корецкий должен возглавить Кабмин

17:11 15.07.2026 Ср
2 мин
Причина состоит в одном из главных приоритетов Украины
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Сергей Корецкий является наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

"Если мы входим в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны - подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что сегодня у Корецкого состоится заседание с фракцией "Слуга народа", где он обсудит детали, в которые уже входит будущий состав министров.

Напомним, по данным источников РБК-Украина, основным кандидатом на должность премьер-министра остается Сергей Корецкий. В то же время официального представления его кандидатуры пока не было.

Ожидается, что вопрос назначения нового главы правительства Верховная Рада рассмотрит уже в четверг, 16 июля.

Сегодня Корецкий встретился с депутатами фракции "Слуга народа" как претендент на должность главы правительства. Президент Владимир Зеленский не участвовал в этой встрече.

Кроме того, утром состоялось еще одно закрытое совещание, посвященное формированию нового состава Кабмина. В ней приняли участие экс-премьер Юлия Свириденко, руководство Рады и фракции "Слуга народа", а также глава Офиса президента Кирилл Буданов.

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