Умєров заявив про роботу над обміном тілами з Росією "6000 на 6000"

Україна працює над обміном тілами загиблих солдатів із Росією у форматі "6000 на 6000". Такий процес передбачений домовленостями між двома країнами.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Telegram .

Міністр нагадав, що сьогодні відбувся перший етап масштабного обміну полоненими з Росією, у рамках якого додому повернули молодих хлопців віком до 25 років.

За словами Умєрова, домовленості в Стамбулі передбачають поетапне повернення окремих категорій військовополонених:

тяжкопоранених;

військових із серйозними хворобами;

молодих військовослужбовців до 25 років.

Голова Міноборони звернув увагу, що процес обміну продовжиться найближчими днями.

"Також триває дуже чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення "на щиті" понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес також передбачений домовленостями", - розповів він.

Умєров зазначив, що Україна щодня працює над тим, щоб формула обміну "всіх на всіх" стала реальністю.