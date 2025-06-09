Умєров заявив про роботу над обміном тілами з Росією "6000 на 6000"
Україна працює над обміном тілами загиблих солдатів із Росією у форматі "6000 на 6000". Такий процес передбачений домовленостями між двома країнами.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Telegram.
Міністр нагадав, що сьогодні відбувся перший етап масштабного обміну полоненими з Росією, у рамках якого додому повернули молодих хлопців віком до 25 років.
За словами Умєрова, домовленості в Стамбулі передбачають поетапне повернення окремих категорій військовополонених:
- тяжкопоранених;
- військових із серйозними хворобами;
- молодих військовослужбовців до 25 років.
Голова Міноборони звернув увагу, що процес обміну продовжиться найближчими днями.
"Також триває дуже чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення "на щиті" понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес також передбачений домовленостями", - розповів він.
Умєров зазначив, що Україна щодня працює над тим, щоб формула обміну "всіх на всіх" стала реальністю.
Обмін "6000 на 6000"
Нагадаємо, Україна і Росія домовилися про обмін тілами загиблих солдатів у форматі "6000 на 6000" під час другого раунду переговорів у Стамбулі.
Минулого тижня голова комісії Громадської палати РФ Володимир Рогов заявив, що такий обмін уже нібито почався і Росія віддала Україні 503 тіла, а Україна Росії - 42.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими підкреслили, що таке вкидання є фейковим.
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