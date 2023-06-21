Зеленський пояснив, чому не підписав закон про заборону книжок з РФ, який Рада прийняла рік тому

Він зазначив, що Верховна рада прийняла закон щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується РФ, Білорусі та тимчасово окупованої території. Проте щодо його підписання висловлено низку застережень.

Зокрема, Мін'юст запропонував застосувати до нього право вето, адже закладені норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ російською мовою, матимуть ознаки невідповідності Конституції України.

Йдеться про те, що згідно з Конституцією в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин та те, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

МЗС також виступає за застосування вето до закону. У відомстві зазначають, що у наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою. Це також може ускладнити процес переговорів про вступ України до ЄС.

Президент повідомив, що віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина направила закон стороні ЄС для надання додаткової оцінки впливу його прийняття на виконання зобов'язань у частині захисту прав нацменшин у контексті рекомендації висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС.

До того ж, Зеленський доручив Кабміну додатково опрацювати порушене питання з урахуванням думки зацікавлених сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати.

Про що йдеться у петиції

Петицію зареєстрували 16 травня на сайті офіційного онлайн-представництва президента України. 30 травня вона набрала необхідні 25 тисяч голосів і тоді її передали на розгляд Зеленському.

Підписанти закликають президента підписати закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

Зазначимо, що Верховна рада підтримала законопроєкт щодо заборони російської музики в громадських місцях та медіа, а також заборонила імпорт й розповсюдження книг з Росії та Білорусі ще 19 червня 2022 року.

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