Зеленский объяснил, почему не подписал закон о запрете книг из РФ, который Рада приняла год назад

Он отметил, что Верховная рада приняла закон об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся РФ, Беларуси и временно оккупированной территории. Однако есть "ряд оговорок" относительно подписания этого закона.

В частности, Минюст предложил применить к нему право вето, ведь заложенные нормы по ввозу и распространению издательской продукции, выпущенной в свет на русском языке, будут иметь признаки несоответствия Конституции Украины.

Речь идет о том, что согласно Конституции в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств и то, что не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

МИД также выступает за применение вето к закону. В ведомстве отмечают, что в данной редакции закон не соответствует нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку. Это также может осложнить процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Президент сообщил, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина направила закон стороне ЕС для предоставления дополнительной оценки влияния его принятия на исполнение обязательств в части защиты прав нацменьшинств в контексте рекомендации заключения Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

К тому же, Зеленский поручил Кабмину дополнительно проработать поднятый вопрос с учетом мнения заинтересованных сторон, позиции ЕС и проинформировать о результатах.

О чем идет речь в петиции

Петиция была зарегистрирована 16 мая на сайте официального онлайн-представительства президента Украины. 30 мая она набрала необходимые 25 тысяч голосов, и тогда ее передали на рассмотрение Зеленскому.

Подписанты призывают президента подписать закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".

Отметим, что Верховная рада поддержала законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и медиа, а также запретила импорт и распространение книг из России и Беларуси еще 19 июня 2022 года.

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