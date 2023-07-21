Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося

Контрнаступ Збройних сил України йде повільніше, ніж очікувалося, тому що операція почалася пізніше, ніж передбачалося спочатку. При цьому просування українських військових гальмує заміновані окупантами дороги та поля.

"У нас були плани почати його (контрнаступ, - ред.) навесні, але ми не розпочали, бо, чесно кажучи, у нас не було достатньо боєприпасів і озброєння, не було достатньо правильно навчених бригад - я маю на увазі, правильно навчених цій зброї", - заявив він.

За словами Зеленського, пізній контрнаступ дав час російським загарбникам замінувати території та побудувати кілька ліній оборони.

"Оскільки ми почали трохи пізно, можна сказати - і це правда, яку поділяють усі експерти, - що це дало Росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони. У них було трохи більше часу, ніж потрібно; завдяки цьому вони побудували всі ці лінії. І справді, у них було багато мін на наших полях. Через це більш повільний темп наших контрнаступальних дій", - сказав Зеленський.

Президент України заявив, що, незважаючи на труднощі, українські захисники просуваються вперед.

"Ми не хотіли втрачати своїх людей, свій персонал, своїх військовослужбовців, не хотіли втрачати техніку, і тому досить обережно вели наступальні дії", - сказав він.

При цьому Зеленський додав, що Сили оборони наближаються до того, щоб набрати темп у контрнаступі.

"Я б сказав, що ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо деякими мінними ділянками і розміновуємо ці ділянки", - наголосив він.

Наступ ЗСУ

Збройні сили України ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах . За останній тиждень ЗСУзвільнили ще 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кв. км на півдні .

При цьому в Раді національної безпеки Сполучених Штатів зазначали, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України . Тому це уповільнює просування українських військ.

Загалом у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом .

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