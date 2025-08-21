Зеленський пояснив, чому Китай не стане гарантом безпеки для України

"Чому не Китай у гарантіях? По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів", - пояснив президент.

Окремо Зеленський нагадав, що Китай був серед підписантів Будапештського меморандуму, однак не зробив жодних кроків, коли Росія окупувала Крим.

Президент також відмітив, що Україні потрібні гарантії безпеки лише від тих держав, які готові на ділі допомагати та вже проявили підтримку після 24 лютого 2022 року.