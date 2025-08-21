Зеленский объяснил, почему Китай не станет гарантом безопасности для Украины

"Почему не Китай в гарантиях? Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов", - пояснил президент.

Отдельно Зеленский напомнил, что Китай был среди подписантов Будапештского меморандума, однако не сделал никаких шагов, когда Россия оккупировала Крым.

Президент также отметил, что Украине нужны гарантии безопасности только от тех государств, которые готовы на деле помогать и уже проявили поддержку после 24 февраля 2022 года.