Зеленський пояснив, чому Байден обережний із наданням зброї Україні

Журналіст запитав у Зеленського, чи вважає він президента Байдена занадто обережним у постачанні зброї, як іноді його звинувачують агресивні критики.

"Я думаю, що він обережно ставиться до ядерного удару з боку Росії", - відповів Зеленський.

Його власна думка полягає в тому, що диктатор Володимир Путін не ризикнув би обмінюватися ударами ядерною зброєю, але він визнав, що глава Кремля непередбачуваний.

"Він божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100 відсотків сказати, що він робитиме. Ось чому Байден обережний", - додав Зеленський.

Погрози Путіна