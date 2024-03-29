Зеленський пояснив, чому Байден обережний із наданням зброї Україні

Президент США Джо Байден обережно ставиться до можливого ядерного удару з боку Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Журналіст запитав у Зеленського, чи вважає він президента Байдена занадто обережним у постачанні зброї, як іноді його звинувачують агресивні критики.
"Я думаю, що він обережно ставиться до ядерного удару з боку Росії", - відповів Зеленський.
Його власна думка полягає в тому, що диктатор Володимир Путін не ризикнув би обмінюватися ударами ядерною зброєю, але він визнав, що глава Кремля непередбачуваний.
"Він божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100 відсотків сказати, що він робитиме. Ось чому Байден обережний", - додав Зеленський.
Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін не одноразово погрожував Україні та західним країнам ядерною зброєю.
Крім того, Росія перемістила свою ядерну зброю у Білорусь.Але скористатись нею самопроголошений президент Олександр Лукашенко самостійно не зможе.
Як зазначало американське видання CNN, США наприкінці 2022 року готувалися до ядерного удару Росії по Україні. У Вашингтоні опиралися на деяку розвідувальну інформацію.
Видання The New York Times писало, що США готували відповідь, якби Росія застосувала проти України ядерну зброю. Однак ця відповідь була б "неядерною".
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