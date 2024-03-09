США наприкінці 2022 року готувалися до ядерного удару Росії по Україні, - CNN

США наприкінці 2022 року почали підготовку до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні. Побоювання американської адміністрації ґрунтувалися на деякій розвідувальній інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN .

"Ми повинні були спланувати так, щоб опинитися в найкращому становищі на випадок, якщо ця подія, яка вже не є неймовірною, дійсно відбудеться", - розповів CNN один з високопоставлених чиновників адміністрації США.

За словами іншого американського чиновника, з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема, на випадок або дуже чітких ознак підготовки ядерного удару, або самого удару.

"Як би ми відповіли, як би ми спробували запобігти цьому чи стримати його", - пояснив чиновник.

В США вважали, що спровокувати Росію на ядерний удар по Україні може втрата Херсона, оскільки Москва могла розглядати це як "екзистенційну загрозу", розповів неназваний американський чиновник. Ядерний удар також міг розглядатися Кремлем як інструмент стримування України від подальшого звільнення територій чи потенційного нападу на РФ.

Російська пропаганда в цей час активно поширювала вкид про "брудну бомбу", яку нібито планує підірвати Україна, щоб звинуватити в цьому РФ. Пізніше західна розвідка дізналася про обговорення серед російських чиновників ядерного удару. Проте США не зафіксували підготовки ядерних сил РФ до удару, хоча у Вашингтоні не були впевнені, що зможуть дізнатися про переміщення тактичної зброї в РФ, бо її складно відстежувати.

На тлі загрози США співпрацювали з союзниками над розробкою планів реагування, а також через них намагалися послати Росії попередження про наслідки. Вашингтон також намагався заручитися підтримкою Індії та Китаю.

Сьогодні американські чиновники, як зазначає CNN, вважають, що небезпека ядерного удару зменшилася.