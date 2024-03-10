ua en ru
Нд, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT

Вашингтон, Неділя 10 березня 2024 14:32
UA EN RU
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США готували відповідь, якби Росія застосувала проти України ядерну зброю. Проте ця відповідь була б "неядерною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, пік стурбованості щодо можливої ядерної атаки Росії припав на жовтень 2022 року. Тоді російський диктатор Володимир Путін заявляв, що РФ може використати "ядерку" проти України.

NYT пише, що протягом кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинений кризою. Адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою.

За даними джерел видання, стурбованість Білого дому була настільки великою, що оперативні групи збиралися, щоб визначити, якою могла б бути відповідь США.

У Байдена вважали, що відповідь повинна бути "неядерною", але реакція, на думку представників адміністрації президента США, мала бути драматичною - ймовірно, "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

У Білому домі вважали, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу.

Погрози Путіна

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін не одноразово погрожував Україні та західним країнам ядерною зброєю.

Крім того, Росія перемістила свою ядерну зброю у Білорусь.Але скористатись нею самопроголошений президент Олександр Лукашенко самостійно не зможе.

Як зазначало американське видання CNN, США наприкінці 2022 року готувалися до ядерного удару Росії по Україні. У Вашингтоні опиралися на деяку розвідувальну інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ядерна зброя Війна Росії проти України
NEWS
Влучання в промисловий об'єкт, пожежі та поранений: названі наслідки атаки "Шахедів" по Україні
Влучання в промисловий об'єкт, пожежі та поранений: названі наслідки атаки "Шахедів" по Україні
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США