Зеленский объяснил, почему Байден осторожен с предоставлением оружия Украине

Журналист спросил у Зеленского, считает ли он президента Байдена слишком осторожным в поставках оружия, как иногда его обвиняют агрессивные критики.

"Я думаю, что он осторожничает, опасаясь ядерного нападения со стороны России", - ответил Зеленский.

Его собственное мнение заключается в том, что диктатор Владимир Путин не рискнул бы обмениваться ударами ядерным оружием, но он признал, что глава Кремля непредсказуем.

"Он сумасшедший. В мире нет никого, кто мог бы на 100 процентов сказать, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен", - добавил Зеленский.

Угрозы Путина