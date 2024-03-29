Зеленский объяснил, почему Байден осторожен с предоставлением оружия Украине

Президент США Джо Байден осторожно относится к возможному ядерному удару со стороны России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Журналист спросил у Зеленского, считает ли он президента Байдена слишком осторожным в поставках оружия, как иногда его обвиняют агрессивные критики.
"Я думаю, что он осторожничает, опасаясь ядерного нападения со стороны России", - ответил Зеленский.
Его собственное мнение заключается в том, что диктатор Владимир Путин не рискнул бы обмениваться ударами ядерным оружием, но он признал, что глава Кремля непредсказуем.
"Он сумасшедший. В мире нет никого, кто мог бы на 100 процентов сказать, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен", - добавил Зеленский.
Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин не раз угрожал Украине и западным странам ядерным оружием.
Кроме того, Россия переместила свое ядерное оружие в Беларусь. Но воспользоваться им самопровозглашенный президент Александр Лукашенко самостоятельно не сможет.
Как отмечало американское издание CNN, США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине. В Вашингтоне опирались на некоторую разведывательную информацию.
Издание The New York Times писало, что США готовили ответ, если бы Россия применила против Украины ядерное оружие. Однако этот ответ был бы "неядерным".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.